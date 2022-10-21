Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 октября 2022 7:09

В Коми иномарка сбила 81-летнюю женщину

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Ухты

Фото: ГИБДД Ухты

В четверг, 20 октября, в Ухте Kia сбила 81-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 19.20. 34-летний мужчина ехал за рулем Kia по проспекту Ленина со стороны улицы 30 лет Октября в сторону трассы Сыктывкар – Ухта. Напротив дома №18А по проспекту Космонавтов водитель сбила женщину. Она переходила дорогу по «зебре» на красный свет. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму. Пенсионерку увезли в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми «Лада» сбила сразу двух человек