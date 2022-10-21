Фото: Виталий ТИМУШЕВ

В 2022 году в Коми закупили 10 выдвижных спасательных постов. Об этом сообщил председатель комитета ГО и ЧС Александр Бурцев.

По его словам, дальнейшая покупка зависит от востребованности. Больше всего постов получил Корткеросский район. Муниципалитету досталось пять комплектов. Кроме того Сыктывкар получил два поста, а Удорский и Койгородский район, а также Печора по одному. В общей сложности на эти цели потратили 3,7 миллиона рублей. При этом Коми нуждается еще в 21 посте, передает БНК.

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