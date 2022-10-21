В Сыктывкаре «семерка» сбила 63-летнего мужчину

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В четверг, 20 октября, в Сыктывкаре ВАЗ-2107 сбил 63-летнего мужчину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожно полиции, авария произошла в шесть вечера. 43-летний мужчина ехал за рулем «семерки» по улице Старовского в сторону Катаева. Водитель решил повернуть налево в сторону Морозова. Автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытую травму грудной клетки. Пострадавшего увезли в больницу.

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