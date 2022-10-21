Сыктывкарцев напугал мужчина с гранатой в руках

Фото народного корреспондента

По Сыктывкару разгуливает мужчина с предметом в руках, похожим на гранату. Фото подозрительного сыктывкарца прислала в редакцию «КП-Коми» горожанка.

Заметили мужчину по нечётной стороне улицы Интернациональная, далее он свернул на Пушкина и двигался по её левой стороне в сторону улицы Ленина.

- Мужчина очень напугал, особенно учитывая то, что в районе , куда он шёл, находилась моя работа и детский сад, который посещает мой ребёнок. Я сообщила правоохранителям о данном мужчине. Думаю, что даже если это просто пиротехника, разгуливать по городу с такими предметами, пугая прохожих, просто ненормально, - прокомментировала очевидица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ухтинку напугала колония грызунов, прыгающая в мусорном контейнере (подробности)