В Коми из горящего дома эвакуировались 10 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В пятницу, 21 октября, в Ухте горел дом, оттуда эвакуировались 10 человек, еще семерых спасли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 11.29. В доме на улице Дзержинского загорелся подвал. Дым стал подниматься на верхние этажи и затем распространился по коридору. На место прибыли сотрудники МЧС. Они спасли семь человек. Кроме того, 10 жильцов эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Причины пожара выясняются.

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