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Общество21 октября 2022 13:33

Стало известно, как мобилизованным в Коми приостановить исполнительное производство

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба УФССП по Коми

Фото: пресс-служба УФССП по Коми

В УФССП по Коми рассказали, как мобилизованным жителям республики подать заявление о приостановлении исполнительного производства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно законодательству, исполнительное производство могут приостановить полностью или частично, если об этом просит должник, который служит в ВС РФ. Подать заявления можно на призывных пунктах военкоматов, в отделениях ФССП или на сайте ведомства, а также на портале Госуслуг. Если сам должник не успел подать заявление, то это могут сделать его родные.

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