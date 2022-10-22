В Коми улицу назовут в честь погибшего в зоне СВО бойца

Фото: пресс-служба правительства Коми

В Объячево назовут улицу в честь Александра Дубогрызова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Дубогрызов родился в Объячево в 1991 году. Он учился в Ваймесской школе. В 2009 году житель Коми служил в антитеррористическом подразделении космических войск. В 2013 году Дубогрызов выучился на автомеханика и работал по специальности. В марте житель Объячево добровольно начал служить по контракту. В мае боец попал под артобстрел. Он получил осколочные ранения в голову. После продолжительного лечения боец скончался в госпитале имени Бурденко в Москве. Его наградили орденом Мужества посмертно.

Сейчас администрация Объячево решает все необходимые юридические вопросы. Улица, которой хотят присвоить имя погибшего, находится в районе новой застройки, вблизи строящейся школы.

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