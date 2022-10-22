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Происшествия22 октября 2022 12:40

В Коми пьяный мужчина пытался зарезать соседа

Источник:kp.ru
Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Ухте 59-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство 45-летнего соседа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в июле в доме на проспекте Космонавтов. В коридоре дома пьяный мужчина несколько раз ударил соседа ножом в область лица, шеи и грудной клетки. К счастью, в конфликт вмешались другие люди. Кроме того, пострадавшему оказали медицинскую помощь, и он остался жив. Однако мужчина получил тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направили в суд.

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