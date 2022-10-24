Мошенники чуть не украли у жительницы Коми 700 тысяч рублей

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Мошенники чуть не украли у 37-летней жительницы Корткеросского района Коми 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине звонили с шести разных номеров, зарегистрированных в Оренбургской области и Подмосковье. Собеседники представлялись сотрудниками полиции и Центробанка. Они сообщили, что якобы некие сотрудники банка пытаются оформить на имя женщины кредит на суммой 700 тысяч рублей. Жительницу Коми попросили оформить «зеркальный займ». Далее, по словам звонивших, нужно было перевести 700 тысяч на «резервный счет банка». Однако женщина знала о подобных видах мошенничества, а потому не стала переводить деньги. Возбуждено уголовное дело.

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