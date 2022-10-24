Фигурист из Коми Алиев победил в российской серии Гран-при

Фото: пресс-служба Министерства спорта Коми

Фигурист из Коми Дмитрий Алиев победил на первом этапе российской серии Гран-при. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

Соревнования проходили в Москве. Чемпион Европы Дмитрий Алиев выступил в короткой программе и занял второе место. В активе спортсмена 90,83 балла. Победил Михаил Коляда. Он набрал 95,27 балла.

В произвольной программе Коляда трижды упал и два раза ошибся в прыжках. Победил Алиев, набрав 182,80 балла. В итоге по сумме баллов спортсмен из Коми занял первое место на этапе (273,63). Коляда занял четвертое место.

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