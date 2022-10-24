Сыктывкарец ограбил два ювелирных магазина

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В Сыктывкаре местного жителя 1995 года рождения подозревают в том, что он ограбил два ювелирных магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Первое преступление произошло на улице Коммунистической. Подозреваемый зашел в магазин и попросил указать золотую цепочку. Получив украшение от продавца, злоумышленник сбежал. Сумма ущерба составила 33 735 рублей. Кроме того, аналогичное преступление фигурант совершил в Эжвинском районе. Его добычей стала золотая цепочка стоимостью 90 240 рублей.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что награбленное мужчина сдал в ломбард. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник дал признательные показания.

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