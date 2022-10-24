Ухтинка отсудила у администрации 75 тысяч рублей за ремонт крыши

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Администрацию Ухты обязали компенсировать местной пенсионерке расходы по капитальному ремонту кровли. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, пенсионерка со своей семьей живет в поселке Кэмдин в одноквартирном одноэтажном доме 1995 года постройки. Он находится в муниципальном собственности. Это жилье ухтинка получила в 1999 году по договору социального найма. Вскоре начала протекать кровля. Это приводило к повреждениям внутренней отделки.

С 2010 года пенсионерка неоднократно обращалась в администрацию Ухты. Однако власти не принимали никаких мер. Спустя 10 лет женщина сама отремонтировала кровлю. Далее ухтинка попросила администрацию компенсировать ей расходы. Чиновники отказались это делать, и женщина обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство обратилось в суд. В итоге с администрации взыскали 74,9 тысячи рублей.

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