В Сыктывкаре Nissan сбил на «зебре» женщину

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В понедельник, 24 октября, в Сыктывкаре водитель Nissan Maxima сбил 52-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в пять вечера. 66-летний мужчина ехал за рулем Nissan по улице Гаражной в сторону Пушкина. Напротив дома №1 иномарка сбила женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и ссадину головы. Женщину увезли в больницу.

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