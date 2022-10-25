В Коми Volkswagen врезался в «Газель» и опрокинулся в кювет

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В понедельник, 24 октября, под Сосногорском Volkswagen Jetta врезался в «Газель» и опрокинулся в кювет, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в восемь утра. 23-летний молодой человек ехал за рулем Volkswagen по автодороге Ухта – Сосногорск. На втором километре водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась со встречной «Газелью». После этого Volkswagen съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадал водитель иномарки. Он получил травму правой кисти. Госпитализация молодому человеку не потребовалась.

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