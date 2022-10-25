В Коми двум девочкам заплатили по 100 тысяч рублей за нападение собак

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С администрации Княжпогостского района взыскали компенсацию морального вреда в пользу двух детей, пострадавших от укусов бродячих собак. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, собаки напали на девочек 2008 и 2014 годов рождения. Выяснилось, что администрация не приняла мер для отлова бродячих животных и никак не контролировала исполнение соответствующего контракта. Поэтому прокуратура обратилась в суд. В итоге с администрации взыскали по 100 тысяч рублей в пользу каждой пострадавшей. Дети получили эти деньги.

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