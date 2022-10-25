В Коми скончался экс-депутат Госсовета Саядов

Фото: пресс-служба Госсовета Коми

Скончался бывший депутат Государственного Совета Коми Акиф Саядов. Это произошло на прошлой неделе.

В настоящее время никаких подробностей о месте, дате и причине смерти нет. Известно, что экс-парламентарий с 2000 года был инвалидом второй группы. У Саядова было онкологическое заболевание.

В октябре 2014 года Саядова арестовали по обвинению в растрате в особо крупном размере. Далее фигуранту предъявили обвинение по семи преступлениям. Его признали виновным по четырем из них. Позднее Верховный суд Коми отменил приговор в части оправдания Саядова по двум эпизодам отмывания доходов, полученных преступным путем. В общей сложности экс-парламентария приговорили к 4,5 года колонии общего режима. Саядов отбыл половину срока и был условно-досрочно освобожден, передает БНК.

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