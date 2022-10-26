В Сыктывкаре суд обязал выдать девушке-инвалиду корсет

Фото: архив КП

В Сыктывкаре в судебном порядке защитили право 22-летней девушки-инвалида первой группы на бесплатное обеспечение средством реабилитации, созданным с помощью 3D технологий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в 2020 году девушке разработали индивидуальную программу реабилитации. Согласно этому документу, сыктывкарке положена выдача функционально-корригирующего корсета, созданного методом 3D сканирования и 3D моделирования. Однако горожанка его не получила. Такое положение дел привело к потере достигнутых в результате лечения результатов и усугублению деформации позвоночника.

Прокуратура обратилась в суд. В итоге региональное отделение Фонда социального страхования обязали обеспечить девушку корсетом в течение месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокуратура вынудила мэрию Сыктывкара отремонтировать дом инвалидов