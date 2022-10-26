Стало известно, когда в Коми отремонтируют мост через реку Вуктыл

Фото: пресс-служба Минстроя Коми

Ремонт моста через реку Вуктыл планируют завершить на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ Коми.

Мост находится на автодороге Вуктыл – Подчерье. Его протяженность составляет 84 метра. По мосту ездят школьные автобусы. На ремонт моста выделили более 60 миллионов рублей. На сегодняшний день основные работы завершились. Рабочие отремонтировали опоры, заменили болты в пролетных строениях, а также разобрали и переустроили деревянную проезжую часть с тротуарами. Им осталось укрепить устои моста, установить ограждения, дорожные знаки и расчистить территорию от мусора.

По контракту ремонт должен завершиться до 30 ноября. Одна подрядчик собирается сделать это на следующей неделе.

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