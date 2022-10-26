У жителя Коми украли с карты 30 тысяч рублей

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У жителя Ухты 2000 года рождения украли с карты около 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинцу начали приходить уведомления о списании денег. Молодой человек получал сообщения о том, что якобы он оплатил услуги и покупки в интернет-магазине. Однако на самом деле юноша ничего не заказывал. За последнее время ухтинец вводил данные своей карты на сайтах проката электросамокатов, покупки железнодорожных билетов. Другие приложения молодой человек на телефон не устанавливал.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители выяснили, что злоумышленники взломали личный кабинет заявителя на маркетплейсе и потратили его деньги на оплату услуг и покупку товаров.

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