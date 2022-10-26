Жителя Коми задержали за рекламу наркосайтов

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В Воркуте задержали 18-летнего местного жителя, распространявшего рекламу наркосайтов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию поступила информация о том, что по ночам неизвестный наносит на фасады зданий адреса наркосайтов. Когда злоумышленник наносил очередную надпись, содержащую пропаганду наркотиков на стене дома, его задержали. Воркутинец пояснил, что пытался заработать на размещении такой рекламы. В общей сложности молодой человек нанес 56 надписей. По каждому случаю юношу привлекли к административной ответственности. Согласно законодательству, за такое нарушение грозит штраф до 5 тысяч рублей.

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