В Коми за 10 минут опрокинулись КамАЗ и Renault Sandero

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 26 октября, в Коми в течение 10 минут опрокинулись КамАЗ и Renault Sandero. Об этом сообщили в республиканском управлении ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, первая авария произошла в 6.40 в Княжпогостском районе. 54-летняя женщина ехала за рулем Renault Sandero по трассе Сыктывкар – Ухта. На 253-м километре дороги водитель не справилась с управлением. Из-за этого иномарка съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Кроме того, под вопросом перелом ребра.

Вторая авария произошла в 6.50 под Усинском. 48-летний мужчина ехал за рулем груженого КамАЗа со стороны Усинска в сторону трассы Сыктывкар – Нарьян-Мар. Водитель не справился с управлением, и грузовик опрокинулся прямо на дороге. В результате мужчина получил ушибы и ссадины.

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