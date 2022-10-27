Назван средний размер взятки в Коми

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За девять месяцев 2022 года средний размер взятки в Коми составил 239 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Следователям поступило 69 сообщений о коррупционных преступлениях и правонарушениях. В результате было заведено 44 уголовных дела. Всего в производстве следователей находятся 66 дел. 17 из них направили в суд, 52 человека стали обвиняемыми.

Сотрудники МВД зарегистрировали 24 преступления против государственной власти. Кроме того, полицейские выявили 71 коррупционное преступление. В большинстве случаев это получение взятки и мелкое взяточничество.

Средний размер взятки составил 239 тысяч рублей. Это почти на 40% меньше прошлогодней суммы. Наименьшая взятка составила всего 500 рублей.

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