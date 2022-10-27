Разлив нефти в Коми устранят в октябре

Фото: Минприроды Коми

Работы по устранению нефтеразлива в Княжпогостском районе планируют завершить в октябре. Об этом сообщил глава местной администрации Анатолий Немчинов.

Напомним, на линейной части участка магистрального нефтепровода МН «Ухта-Ярославль» произошла авария, из-за которой произошел выход нефти. Хоть последствия происшествия были минимальны, власти решили ввести режим ЧС. Сейчас последствия разлива локализованы, а угрозы населению нет.

Немчинов отметил, что нефтяники устраняют нефтеразлив, а также чистят грунт. Планируется, что все работы завершатся к 31 октября. Загрязненный грунт уже вывезли, после чего будет засыпан новый. Глава района отметил, что нефтеразлив явной угрозы не представлял, и потому режим ЧС сняли.

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