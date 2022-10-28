Сыктывкарец пытался купить мопса и лишился 81 тысячи рублей

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Мошенники украли у 40-летнего жителя Сыктывкара более 81 тысячи рублей при покупке мопса. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился работник учреждения культуры. Мужчина рассказал, что нашел заводчика декоративных животных. Сыктывкарец перевел продавцу 20 тысяч рублей. Тот ответил, что сейчас щенков нет, а затем попросил прислать ссылку для возврата денег и ввести код в смс-сообщении. Житель столицы Коми так и сделал, а потом понял, что с его счета списали деньги. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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