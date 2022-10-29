Военкоматы Коми продолжат отправлять в зону СВО добровольцев

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В России завершена частичная мобилизация, однако в зону СВО могут отправиться добровольцы. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в докладе президенту страны Владимиру Путину.

По словам главы ведомства, все мероприятия по частичной мобилизации завершены, а план по по призыву 300 тысяч запасников выполнен. Далее военкоматы будут принимать лишь тех, кто хочет служить по контракту или отправиться в зону СВО добровольцем.

Напомним, накануне, 28 октября, стало известно, что в России окончена частичная мобилизация, которая была объявлена 21 сентября. Все мобилизованные получат статус ветеранов боевых действий и причитающиеся льготы. Также регионы вводили единовременную выплату для призывных. Так, например, в Коми единоразово выплатили военным по 100 тысяч рублей.

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