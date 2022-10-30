Валентина Выборова из Сыктывкара вырвалась в финал конкурса красоты «Королева Евразии»

Фото из личного архива Валентины Выборовой

Уроженка Сыктывкара Валентина Выборова стала финалисткой конкурса красоты «Королева Евразии», который прошел в Стамбуле. Девушка не смогла завоевать корону, но прошла в финальный этап.

По словам Валентины, для нее стать участницей, а тем более финалисткой такого конкурса – это уже успех. Сыктывкара отметила, что команда конкурса красоты и его организация были на высшем уровне. Она также добавила, что сильно волновалась, ведь для нее представлять Российскую Федерацию в мероприятии такого уровня – честь и ответственность, передает БНК.

Это ее не первый опыт участия в конкурсах международного уровня. Буквально летом она завоевала титул «Мисс Best Сatwalk» в Кападоккии.

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