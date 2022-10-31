Около 2 тысяч мужчин намерены призывать в Коми

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В Коми собираются призвать на срочную службу в армию около 2 тысяч мужчин. Об этом сообщил военный комиссар Дмитрий Федин.

По его словам, осенний призыв начнется во вторник, 1 ноября, и продлится до 31 декабря. Призывать будут жителей Коми в возрасте от 18 до 27 лет. Ожидается, что в республике призовут около 2 тысяч человек. Срочники будут получать повестки или же узнавать о призыве по телефону. Кроме того, жители Коми могут прийти в военкомат самостоятельно. После этого их ждут медицинское освидетельствование и призывная комиссия. Федин подчеркнул, что для призывников действуют те же правила отсрочки, что и раньше.

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