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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 8:18

В Сыктывкаре Mitsubishi сбил восьмилетнего мальчика

Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 1 ноября, в Сыктывкаре Mitsubishi Outlander сбил восьмилетнего мальчика. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 19.50. Молодой человек 2002 года рождения ехал за рулем Mitsubishi по улице Маркова. Напротив дома №11 иномарка сбила мальчика 2014 года рождения. Ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение. Госпитализация мальчику не потребовалась.

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