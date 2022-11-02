Военные из Коми получили дополнительную экипировку

Фото: пресс-служба главы Коми

Военнослужащие из Коми, находящиеся на боевом слаживании в Ленинградской области, получили дополнительную экипировку. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Военные получили теплые вещи, сапоги, берцы, демисезонные и зимние костюмы, аптечки, спальные мешки, рюкзаки, перчатки, наколенники, коврики, а также другое снаряжение. Сейчас мобилизованные проходят военную подготовку и боевое слаживание. Они находятся в поселке Каменка Выборгского района. Далее они направятся к месту несения службы.

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