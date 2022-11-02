В Коми у нелегального перевозчика арестовали автобус

Фото: пресс-служба Министерства экономического развития и промышленности Коми

В Сыктывкаре у нелегального перевозчика арестовали автобус. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности Коми.

В республике продолжаются рейды, в ходе которых ищут нелегальных перевозчиков. Так, в Сыктывкаре арестовали автобус, который следовал по маршруту Ухта – Сыктывкар. У водителя при себе не было карты маршрута. Без этого документа запрещено выполнять регулярные перевозки. Арестованный автобус передадут под ответственное хранение. Рейды в Коми продолжатся.

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