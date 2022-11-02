Каким будет ноября 2022 года в Коми

Фото: pexels.com

Ноябрь 2022 года ожидается контрастным из-за перепадов температур. Особенно это будет заметно на северо-востоке республики.

По данным республиканских синоптиков, последний месяц осени однако ожидается теплым. Так, температура воздуха будет выше нормы.

— Наступивший ноябрь ожидается теплее обычного на 2...3 градуса (норма: на крайнем северо-востоке -11...-12 градусов, в северных и центральных районах -8...-10 градусов, в южных -6...-7 градусов). Месячное количество осадков прогнозируется около средних многолетних значений (норма 42-58 мм), — говорится в прогнозе метеорологов. Предполагается, что конца второй десятидневки месяца погодные условия в основном будут формироваться под чередующимся влиянием антициклонов со спокойными погодными условиями и быстро перемещающихся циклонов с резкими погодными переменами. Температурный фон будет повышенным относительно нормы, в отдельные периоды — значительно.

Резкие температурные перепады от тепла к холоду и обратно наиболее вероятны на крайнем северо-востоке республики. В отдельные периоды осадки будут выпадать смешанного вида. Велика вероятность, что в заключительные 10 дней ноября погодные условия будут формироваться под преимущественным влиянием циклонов. Прогнозируется преобладание облачной погоды со снегопадами. Температурный фон ожидается близким к норме, в последней пятидневке возможно ниже. Из-за преобладания теплой погоды на реках установление ледостава наиболее вероятно в третьей декаде ноября. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Коми собирают продукты из опрокинувшейся на трассе фуры (подробности)