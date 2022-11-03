Житель Коми ограбил 70-летнюю пенсионерку

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В Ухте 46-летнего мужчину подозревают в том, что он ограбил 70-летнюю жительницу Яреги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинка шла домой из магазина. На нее напал безработный злоумышленник. Ухтинец выхватил из рук женщины сумку, в которой было 2500 рублей, и скрылся. Часть денег он потратил на покупку алкоголя. Сумку подозреваемый выкинул. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Ранее его уже судили за кражи. В настоящее время мужчина находится на подписке о невыезде. У него изъяли более 2 тысяч рублей.

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