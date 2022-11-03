В Коми опасаются проблем при закупке систем для мониторинга глюкозы

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В Коми опасаются препятствий из-за границы при закупке систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови для детей. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения республики Игорь Дягилев.

По его словам, на покупку систем выделили 23 миллиона рублей. Дягилев отметили, что за поставками следит федеральный Минздрав. Ведомство решает вопрос с логистическими схемами. И.о. министра заверил, что закупать системы продолжат.

– Самое главное сейчас, чтобы зарубежные страны не ставили нам препоны в закупке данных систем, – сказал Дягилев в эфире телеканала «Юрган».

По его словам, в настоящее время имеются некоторые препятствия. Чиновник отметил, что решением этих проблем занимается российский Минздрав.

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