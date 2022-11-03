В Коми подростка, совершившего две кражи, отправили на учебу

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Сыктывдинский районный суд признал 17-летнего жителя Выльгорта виновным в совершении двух краж. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в конце марта прошлого года. Подросток приехал в Ыб из коррекционной школы деревни Горьковская. Он проник в два дома в местечке Гыбад деревни Захарово. Из каждого дома злоумышленник украл чугунные плиты, а затем продал неизвестному мужчине. В начале мая того же года юноша написал явку с повинной.

Мать подростка в суде сообщила, что не контролировала поведение сына. Преподаватели не справляются с обучением. На уроки подросток часто не являлся. Если же ученик и приходил, то хамил и мешал учиться другим. Экспертиза показала, что ребенок нуждается в особых условиях обучения.

Суд приговорил подростка к восьми месяцам лишения свободы. Однако от отбывания наказания его освободили и направили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Он там пробудет до 18 лет. Перед этим он проведет 30 суток в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

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