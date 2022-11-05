Медики из Коми отправятся в ЛНР

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Медиков из Коми отправятся в Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения республики Игорь Дягилев.

По его словам, в участковую больницу поставят компьютерный томограф, которого там никогда не было. В настоящее время решается вопрос о подключении оборудования к электрическим сетям. Кроме того, в Ровеньках организуют новую станцию скорой помощи. В настоящее время ведется сборка станции. Площадь помещения составит 700 метров. В ближайшее время в Ровеньки направится медицинский десант численностью 12-14 человек. Речь идет о специалистах взрослого и детского профилей.

– С собой дополнительно мы привезем рентгеновские установки, маммограф, – рассказал Дягилев в эфире телеканала «Юрган».

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