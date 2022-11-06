В ходе спецоперации погибли двое военных из Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В ходе специальной военной операции погибли главный корабельный старшина Александр Эрфурт и сержант Росгвардии Владимир Барсук из Коми. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Александр Эрфурт родился в Емве. Он командовал отделением взвода морской пехоты. Военнослужащий погиб в ЛНР. Барсук родился в Воркуте и до призыва на службу жил в Сыктывкаре. Житель Коми служил по контракту в Чечне. Он был стрелком отделения взвода оперативного назначения. Военнослужащий погиб в Херсонской области. Уйба выразил соболезнования родным и близким бойцов.

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