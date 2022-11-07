В Коми женщина украла из аптеки крема за 6 тысяч рублей

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В Воркуте местную жительницу 1975 года рождения подозревают в краже крема за 6 тысяч рублей из аптеки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился директор одной из аптек и заявил о краже. Момент преступления зафиксировали камеры. Женщина украла крема известного бренда на сумму более 6 тысяч рублей. Злоумышленница, тщательно маскируя свои действия, брала продукцию и прятала в свой пакет. Полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее неоднократно судимая воркутинка. Задержанная рассказала, что украденный крем продала. Возбуждено уголовное дело о краже.

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