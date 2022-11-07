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НовостиОбщество7 ноября 2022 11:31

В Коми оштрафовали главу села

Источник:kp.ru
Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Главу администрации Айкино оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение срока рассмотрения обращения гражданина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В июле житель Айкино направил в администрацию обращение по вопросу исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Он получил ответ через два месяца, когда прокуратура инициировала проверку. Было заведено административное дело. Суд оштрафовал чиновника на 5 тысяч рублей.

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