В Коми оштрафовали главу села

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Главу администрации Айкино оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение срока рассмотрения обращения гражданина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В июле житель Айкино направил в администрацию обращение по вопросу исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Он получил ответ через два месяца, когда прокуратура инициировала проверку. Было заведено административное дело. Суд оштрафовал чиновника на 5 тысяч рублей.

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