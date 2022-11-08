В Коми пьяный водитель «Газели» опрокинулся в кювет

Фото: ОГИБДД Ухты

В понедельник, 7 ноября, в Сосногорске «Газель» опрокинулась в кювет, в результате чего пострадал пьяный водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около девяти утра. Пьяный мужчина 1983 года рождения ехал за рулем «Газели» по трассе Сыктывкар – Нарьян-Мар. На 364-м километре водитель пошел на обгон, несмотря на запрещающий дорожный знак. Мужчина не справился с управлением. Из-за этого машина съехала с дороги в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал водитель. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Кроме того, под вопросом закрытый перелом. Пострадавшего увезли в больницу. Машину поместили на спецстоянку.

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