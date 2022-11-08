В Сыктывкаре девочке заплатят за нападение бродячей собаки

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С администрации Сыктывкара взыскали компенсацию морального вреда в пользу 16-летней девочки, пострадавшей от укусов бродячей собаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в марте прошлого года. Девочка выносила мусор, и к ней подбежала бродячая собака. Животное дважды укусило сыктывкарку за руку и ногу. От серьезных повреждений ее спасла зимняя одежда, которую собака порвала. Однако на теле пострадавшей образовались гематомы. После случившегося девочка стала бояться собак.

В прокуратуре отметили, что инцидент произошел из-за ненадлежащего отлова бродячих животных. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд. С администрации в пользу девочки взыскали 16 тысяч рублей.

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