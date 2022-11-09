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НовостиОбщество9 ноября 2022 6:22

В Коми пьяного водителя поймали, когда он менялся местами с пассажиром

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Сосногорский городской суд признал 36-летнего жителя Ухты виновным в повторном пьяном вождении. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Сотрудники ГИБДД остановили УАЗ. За рулем был пьяный ухтинец. Мужчина захотел избежать ответственности и для этого поменялся местами с пассажиром. Часть этого момента зафиксировала камера нагрудного видеорегистратора сотрудника ГИБДД.

Водитель отказался пройти медосвидетельствование. Позже выяснилось, что ранее его лишили прав за аналогичный отказ. Мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

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