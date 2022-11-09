В Коми женщина на иномарке опрокинулась в кювет

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 8 ноября, в Усинске Hyundai ix35 опрокинулся в кювет, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 10.35. Женщина 1961 года рождения ехала за рулем Hyundai ix35 по подъезду к селу Колва со стороны Усинска. На третьем километре водитель не справилась с управлением. Из-за этого водитель съехала в кювет, и иномарка опрокинулась. В результате ДТП пострадала сама женщина. Водитель получила ушиб голени. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

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