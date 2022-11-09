Жителям Коми увеличат размер пособий и льгот

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С 1 февраля 2023 года ветеранам и людям с инвалидностью проиндексируют пособия. От этом сообщил президент России Владимир Путин. Известно, что льготы будут проиндексированы по уровню фактической инфляции.

Также с начала следующего года увеличится маткапитал. Так, семьи, где родился первый ребенок, получат 590 тысяч рублей, а за второго и следующих детей выдадут сертификат на сумму 780 тысяч рублей.

Отмечается, что программу продлят до конца 2026 года.

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