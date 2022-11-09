В ДТП в Коми пострадали парень и 17-летняя девушка

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 8 ноября, в Корткеросском районе Datsun On-Do съехал в кювет, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 9.20. Молодой человек 2000 года рождения ехал за рулем Datsun по автодороге Сыктывкар – Троицко-Печорск. На 92-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель получил автотравму, раны кистей. Кроме того, вероятны сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом плеча. У 17-летней пассажирки диагностировали автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом голени и множественные раны кисти. Обоих увезли в больницу.

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