В Коми количество фальшивых банкнот снизилось в два раза

Фото: архив "КП"

Число фальшивых банкнот в Коми снизилось в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка России.

Так, в третьем квартале текущего года обнаружено пять фальшивых пятитысячных купюр. Больше всего банкноты подделывали в Сыктывкаре (3 штуки), Воркуте (1 штука) и Усинске (1 штука).

— Количество фальшивок снизилось во всех субъектах Северо-Западного региона, причем в Коми в третьем квартале этого года было выявлено меньше всего подделок. Растет количество и качество защитных признаков российских банкнот, которые сложно подделать. Всегда проверяйте наличные деньги не менее чем по трем признакам подлинности. Посмотрите банкноту на просвет, наклоните ее, проверьте качество банкнотной бумаги, водяной знак, защитную нить и скрытые радужные полосы. Эти и другие защитные элементы подробно описаны в мобильном приложении «Банкноты Банка России», — пояснил управляющий Отделением Банка России по Республике Коми Глеб Чирков.

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