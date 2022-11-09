Уйба наградил 31 жителя Коми

Фото: архив КП

Глава Коми Владимир Уйба наградил 31 жителя республики. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Так, 11 человек получили звание Заслуженного работника Коми. Еще 20 жителей были удостоены Почетной грамотой. Среди награжденных – рабочие, артисты, руководители различных учреждений и другие. Текст указа опубликован ниже.

За заслуги перед Коми присвоить почётное звание «Заслуженный работник Республики Коми»:

Еникееву Рафаилю Маратовичу – электромонтажнику по силовым сетям и электрооборудованию общества с ограниченной ответственностью «Комистроймост», город Ухта;

Иваненко Николаю Геннадиевичу – заместителю директора по организационно-методической работе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр», город Сыктывкар;

Козыревой Ирине Владимировне – учёному секретарю Института геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук», город Сыктывкар;

Порядиной Надежде Леонидовне – начальнику отдела содействия работодателям в подборе необходимых работников Государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения Усть-Вымского района»;

Потаповой Надежде Анатольевне – специалисту-эксперту отдела кадров Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми, Прилузский район;

Русиновой Надежде Васильевне – советнику организационного отдела администрации муниципального района «Усть-Куломский»;

Савинкину Евгению Валерьевичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Нефтедорстрой», город Сыктывкар;

Силаеву Валерию Ивановичу – главному научному сотруднику лаборатории петрографии Института геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук», город Сыктывкар;

Фроленко Марине Николаевне – ведущему специалисту планово-экономического отдела филиала «Аэронавигация Северного Урала» Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», город Сыктывкар;

Черных Анастасии Николаевне – председателю первичной ветеранской организации сельского поселения «Гурьевка» местной общественной организации Коми республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Прилузского района;

Шловенец Светлане Петровне – заместителю главного бухгалтера – начальнику отдела ведения налогового учета, расчетов и отчетности филиала «Аэронавигация Северного Урала» Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», город Сыктывкар.

2. За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, наградить Почётной грамотой Республики Коми:

Витязеву Татьяну Юрьевну – заведующего отделом экологического просвещения государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования», город Сыктывкар;

Воробьева Александра Степановича – электрогазосварщика общества с ограниченной ответственностью «Нефтедорстрой», город Сыктывкар;

Данилова Андрея Альбертовича – водителя автомобиля с. Койгородок Койгородского филиала Акционерного общества «Коми тепловая компания»;

Демченко Наталью Павловну – декана нефтегазового факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический университет»;

Зизганову Татьяну Викторовну – чтеца-мастера художественного слова высшей категории государственного автономного учреждения Республики Коми «Коми республиканская филармония», город Сыктывкар;

Клименкову Елену Александровну – начальника отдела социального законодательства Государственно-правового управления Администрации Главы Республики Коми, город Сыктывкар;

Коллектив работников государственного профессионального образовательного учреждения «Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина», Сыктывдинский район;

Корычева Сергея Александровича – водителя Службы транспорта Открытого акционерного общества «Сыктывкарский Водоканал»;

Медведева Олега Петровича – начальника отдела аэропортовой деятельности, воздушных перевозок и транспортной безопасности Коми межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, город Сыктывкар;

Никулину Наталию Геннадьевну – начальника отдела развития государственного управления Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми, город Сыктывкар;

Панюкова Михаила Анатольевича – машиниста автогрейдера тяжёлого типа общества с ограниченной ответственностью «Трударенда», Корткеросский район;

Патову Ларису Сергеевну – начальника отдела контроля, учёта и отчетности-инспектора Контрольно-счетной палаты Республики Коми, город Сыктывкар;

Плюснина Сергея Сергеевича – артиста-концертного исполнителя-ведущего мастера сцены государственного автономного учреждения Республики Коми «Коми республиканская филармония», город Сыктывкар;

Смирнова Евгения Валериевича – начальника технического отдела технического управления Акционерного общества «Коми тепловая компания», город Сыктывкар;

Росликову Светлану Константиновну – руководителя Финансового управления администрации муниципального образования городского округа «Усинск»;

Сенькину Надежду Валентиновну – врача-кардиолога кардиологического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Ухтинская городская больница № 1»;

Суханову Ольгу Борисовну – заместителя главного врача по лечебной части общеполиклинического медицинского персонала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника»;

Хозяинову Юлию Михайловну – директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гамская основная общеобразовательная школа», Ижемский район

Чупрову Наталью Валериановну – заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 2» с. Ижма, Ижемский район;

Шестакова Василия Александровича – слесаря по ремонту грузовых и дорожных машин общества с ограниченной ответственностью «Трударенда», Корткеросский район.

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