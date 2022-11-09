Мошенники украли у жительницы Коми более 1,5 миллиона рублей

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Мошенники украли у 29-летней жительницы Троицко-Печорского района более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, девушке несколько раз позвонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками банка и силовиками. Девушке рассказали, что якобы кто-то использует ее данные и пытается взять от ее имени кредит. Ей предложили самой оформить займ и перевести деньги на безопасный счет. При этом собеседник заверил, что проценты начисляться не будут и посоветовал вообще забыть об операции.

Спустя некоторое время незнакомцы вновь вышли на связь. Они заявили, что кто-то пытается списать с карты деньги. Девушке вновь посоветовали взять кредит и перевести деньги на безопасный счет. В общей сложности жительница Коми лишилась более 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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