В Сыктывкаре Hyundai врезался в дерево: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 9 ноября, в Сыктывкаре Hyundai врезался в дерево, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 10.50. Мужчина 1974 года рождения ехал за рулем Datsun по улице Ленина. На перекрестке с улицей Домны Каликовой он не уступил дорогу Hyundai. Водитель второго авто решил уйти от столкновения. Иномарка врезалась в дерево и столб. В результате ДТП пострадал водитель Hyundai. У 33-летнего мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму глаза, контузию, а также ушиб. Госпитализация пострадавшему не понадобилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми Volkswagen врезался в «Газель» и опрокинулся в кювет (подробности)