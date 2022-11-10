В Эжве чиновников заставили привести в порядок опасные качели

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Администрацию Эжвинского района Сыктывкара обязали привести в соответствие с нормативами детские качели на игровых площадках. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В Эжве обнаружили пять опасных детских площадок. Они находятся на балансе районной администрации. В частности, на площадках нет информации о правилах, возрастных ограничениях при пользовании оборудованием. Часть оборудования была сломана, а некоторых конструктивных элементов и вовсе не было.

Во дворах многоэтажек обнаружили 28 качелей, имеющих жесткие элементы подвеса, так называемых качелей-убийц. В прокуратуре подчеркнули, что использовать их запрещено. В качестве элементов подвеса нужно применять канаты или цепи.

Администрации Эжвинского района и руководителю управляющей компании внесли представление об устранении нарушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре вновь ремонтировали качели «под часами»

Жителей и гостей столицы просят бережно относиться к общему имуществу города (подробности)