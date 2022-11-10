В Коми 6300 женщин получили выплату при рождении первенца

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С начала 2022 года около 6300 жительниц Коми получили с выплату при рождении первого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

Выплата равна прожиточному минимуму для детей и составляет 17 061 рубль. Претендовать на эту меру поддержки могут семьи, у которых среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума для трудоспособного населения. Речь идет о семьях, чей доход на каждого члена семьи не превышает 36 852 рубля.

За девять месяцев выплату при рождении первого ребенка получили 6 324 семьи. На эти цели потратили 721 миллион рублей. Выплата в связи с рождением первенца предоставляется до трехлетнего возраста ребенка.

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